В январе 2024 года 539 новорожденных были мальчиками, что на 7,1% или 41 меньше, чем в январе 2023 года, а 511 — девочками, что на 8,8% или 49 меньше.
В то же время в январе в Латвии было зарегистрировано 2 693 смерти, что на 10,3% или 308 меньше, чем в январе прошлого года.
Таким образом, число зарегистрированных в январе этого года смертей превысило число родившихся на 1 643, в то время как в тот же период прошлого года число смертей превысило число родившихся на 1 861.
В январе этого года в Латвии было зарегистрировано 300 браков, что на 25% или 100 браков меньше, чем за тот же период прошлого года.
На 1 февраля этого года население Латвии по предварительным данным составляло 1,866 миллиона человек.
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