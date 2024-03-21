В столице в ночные часы будут закрывать движение в туннеле улицы Лачплеша под железной дорогой, сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу.

Во время установки дорожно-технического оборудования, необходимого для строительных работ, с 22:00 до 18:00 будет закрыто движение транспорта на участке улицы Лачплеша от улицы Сатеклес до улицы Калупес.

Также будет ограничено движение на улице Сатеклес на пересечении с улицей Лачплеша.

Ограничения будут действовать в течение четырех ночей — в ночь на субботу, 23 марта, в ночь на вторник, 26 марта, в ночь на среду, 27 марта и в ночь на четверг, 28 марта.

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