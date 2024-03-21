В четверг, 21 марта, Сейм в срочном порядке — за пять минут — внес в окончательном чтении поправки в Закон "О всеобщем образовании", которые разрешат государственным гимназиям, учреждениям среднего образования при вузах уже в 2024/2025 учебном году проводить вступительные экзамены. То есть, гимназиям и средним школам можно будет организовывать с разрешения учредителя учебного заведения дополнительные проверки знаний учащихся — помимо централизованных экзаменов за 9-й класс.

В законопроекте говорится о том, что вступительные экзамены нужны, чтобы углубленно оценить знания и навыки учащихся, в том числе, по тем предметам, по которым они сдавали стандартизированные централизованные экзамены. Такое право — с разрешения учредителя — получат

государственные гимназии, государственные и муниципальные учреждения среднего образования, а также учреждения среднего образования высших школ.

Государственные гимназии с разрешения учредителя смогут также устанавливать для абитуриетов иные критерии приема, не организуя вступительные экзамены.

Государственные и муниципальные учреждения среднего образования, а также учреждения среднего образования высших школ, не имеющие статус государственных гимназий, будут вправе принимать во внимание среднюю оценку успеваемости учащегося, указанную в документе об образовании, также не проводя вступительные экзамены.

А самоуправление, на территории которого находится несколько государственных гимназий, будет вправе проводить единые вступительные экзамены и устанвливать единые критерии приема, а госгимназии, находящиеся на территории самоуправления, будкт вправе проводить вступительные экзамены только по тем предметам и устанавливать такие критерии приема учащихся, которые не установило самоуправление.

В аннотации к законопроекту говорится, что сейчас государственные гимназии и средние школы не имеют право организовывать вступительные экзамены по трем предметам — по латышскому языку, иностранному языку и математике. Это было связано с тем, что централизованный экзамен по этим трем предметам — обязательный для всех девятиклассников. К тому же на государственном языке этот экзамен теперь сдают не только выпускники латышских школ, но и школ нацменьшинств, которые сейчас переходят целиком на латышский язык обучения. Сейчас госгимназии и средние школы, принимая учащихся должны ориентироваться на оценки, которые абитуриенты получили на централизованных экзаменах за основную школу.

Престижные и популярные гимназии и средние школы, в которых хотят учиться больше претендентов, чем учебное заведение может принять, фактически вынуждены отбирать абитуриентов на конкурсной основе. Учебным заведениям нужны дополнительные критерии оценки достижений учащегося кроме оценки за централизованный экзамен, говорится в аннотации. Например, у нескольких претендентов на одно учебное место могут быть одинаковые оценки за централизованный экзамен, и тогда нужны углубленные дополнительные проверки.

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