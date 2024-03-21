Скорее всего в Риге не будет реализован проект линии метробусов, а сохраненное финансирование направят на четвертую очередь Южного моста, такая информация прозвучала на заседании Комитета по финансовым и административным делам Рижской думы, сообщает агентство LETA.

Мэр Риги и глава комитета Вилнис Кирсис ("Новое Единство") призвал снять вопрос о строительстве линии общественного транспорта и связанной с ней велосипедной инфраструктуры на участке улицы Дзелзавас от Земитанского моста до улицы Юглас из повестки дня.

Свое предложение он обосновал тем, что правительственная коалиция поддержала предложение министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные") направить средства, предназначенные для линии метробусов, на проект Rail Baltica и строительство Центрального железнодорожного вокзала. В свою очередь финансирование строительства четвертой очереди Южного моста, по поводу которого Кирсис ранее выражал обеспокоенность, будет сохранено.

Мэр столицы признал, что без финансирования из структурных фондов столица не сможет реализовать проект метробусной линии. По его мнению, прежде чем продолжать принимать решение о реализации проекта, следует дождаться соответствующего решения правительства.

Как уже сообщалось, в этом году планировалось начать строительство линии метробуса в Риге, на улице Дзелзавас. По предварительным оценкам, стоимость линии метробуса оценивалась примерно в 40 миллионов евро.

Метробус — самостоятельная автобусная или троллейбусная линия, отделенная от дорожного движения. Метробус называют скоростным автобусом или троллейбусом. Метробусная линия предоставляет услугу, сравнимую с услугой высокоскоростного трамвая, при значительно меньших затратах на внедрение.

Проект был задуман как часть реформы экологизации транспортной системы Рижской метрополии, включенной в план Европейского механизма восстановления и устойчивости, цель которого — способствовать изменению привычек путем введения реструктуризации транспортных потоков.

По информации, имеющейся в архиве агентства LETA, Южный мост был назван одним из самых дорогих мостов в мире. На его строительство Рижское самоуправление взяло кредит, который первоначально планировалось погасить в течение 20 лет. Строительные работы были начаты в 2004 году, а завершились в 2013 году.

Общая стоимость моста по окончании работ составила около 570 миллионов латов или более 810 миллионов евро.

Для реализации четвертой очереди Южного моста ранее Рижская дума решила четыре объекта недвижимости, необходимые для строительства на участке Яниса Чаксте гатве от Виенибас гатве до улицы Зиепниеккална.

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