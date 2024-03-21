Соединенные Штаты Америки считают, что присутствия их ротационных сил в странах Балтии достаточно для выполнения обязательств перед партнерами по НАТО.

Об этом заявила журналистам из стран Балтии на пресс-конференции в четверг посол США при НАТО Джулианн Смит.

"В настоящее время у меня нет информации о том, чтобы Соединенные Штаты меняли ротационные силы на постоянную дислокацию. Решение нашего высшего военного командования заключается в том, что наше ротационное присутствие в странах Балтии является достаточным и в достаточной степени способствует выполнению наших обязательств перед партнерами по НАТО, — заявила Смит. — На наш взгляд, ротационные силы — это успех".

Дж.Смит заявила, что Вашингтон приветствует решение Германии разместить на постоянной основе свою военную бригаду в Литве.

"Каждая страна НАТО должна решить, хочет ли она постоянного присутствия или ротации сил. НАТО поддерживает оба таких варианта", — сказала посол.

По ее словам, НАТО очень серьезно воспринимает российскую угрозу Альянсу, поэтому с начала масштабного вторжения в Украину союзники предприняли ряд шагов по укреплению безопасности стран на восточном фланге НАТО.

"Сегодня я хочу успокоить своих друзей в странах Балтии и сказать, что мы не считаем нападение со стороны России неизбежным, но что этот Альянс готов отреагировать немедленно, если у России возникнет идея пересечь территорию НАТО", — сказала Смит.

Батальон США будет находиться в Литве на ротационной основе как минимум до 2026 года. Батальоны США в Литве меняются с 2019 года.

В настоящее время в Пабраде дислоцируются военные 3-го батальона Hounds 67-го бронетанкового полка и 1-го батальона Battle Kings 9-го полка полевой артиллерии.

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