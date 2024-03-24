Из-за деятельности телефонных мошенников проводить опросы общественного мнения становится все сложнее — люди настолько осторожны, что отказываются отвечать на любые звонки с незнакомых номеров, сообщает 360TV ZIŅneši. Центральное статистическое управление вынуждено даже выступить со специальным заявлением о том, что банковские данные людей им не нужны. При этом ЦСУ интересуется доходами жителей Латвии, и эта информация очень важна для социально-экономических исследований.

Респондентов особенно напрягают два вопроса — об этнической принадлежности и материальном благосостоянии, хотя их никто не просит отчитываться о ежемесячном доходе до последнего цента. ЦСУ не интересуется банковскими реквизитами, и это существенное отличие от мошенников, цель которых — выманить у людей данные их банковских счетов и расчетных карт. Тем не менее государство ежегодно получает информацию о бедности и богатстве людей именно из опросов ЦСУ, поэтому вопрос о доходах необходим.

В этом году ЦСУ проводит четыре ежегодных опроса населения — исследование рабочей силы, о доходах и условиях жизни, об использовании интернета, о поездках в отпуск и командировках. Будет опрошено около 64 тысяч жителей.

Лица, отобранные для опросов, заранее получат письмо ЦСУ, где указано запланированное время опроса и контактная информация интервьюера. Если опрос проводится очно по месту жительства, работник ЦСУ предъявит рабочее удостоверение с фотографией. Если все же люди сомневаются, что к ним обратился именно статистик, они могут позвонить в ЦСУ по бесплатному телефону или В страхе перед мошенниками люди отказываются участвовать в соцопросах.

Из-за деятельности телефонных мошенников проводить опросы общественного мнения становится все сложнее — люди настолько осторожны, что отказываются отвечать на любые звонки с незнакомых номеров, сообщает 360TV ZIŅneši. Центральное статистическое управление вынуждено даже выступить со специальным заявлением о том, что банковские данные людей им не нужны. При этом ЦСУ интересуется доходами жителей Латвии, и эта информация очень важна для социально-экономических исследований.

Респондентов особенно напрягают два вопроса — об этнической принадлежности и материальном благосостоянии, хотя их никто не просит отчитываться о ежемесячном доходе до последнего цента. ЦСУ не интересуется банковскими реквизитами, и это существенное отличие от мошенников, цель которых — выманить у людей данные их банковских счетов и расчетных карт. Тем не менее государство ежегодно получает информацию о бедности и богатстве людей именно из опросов ЦСУ, поэтому вопрос о доходах необходим.

В этом году ЦСУ проводит четыре ежегодных опроса населения — исследование рабочей силы, о доходах и условиях жизни, об использовании интернета, о поездках в отпуск и командировках. Будет опрошено около 64 тысяч жителей.

Лица, отобранные для опросов, заранее получат письмо ЦСУ, где указано запланированное время опроса и контактная информация интервьюера. Если опрос проводится очно по месту жительства, работник ЦСУ предъявит рабочее удостоверение с фотографией. Если все же люди сомневаются, что к ним обратился именно статистик, они могут позвонить в ЦСУ по бесплатному телефону или написать на электронную почту.

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