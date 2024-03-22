Рижский окружной суд с 8500 до 3000 евро снизил размер штрафа, наложенного Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) на портал Tvnet за неправильное употребление слова "депортация", сообщает LETA.

Решение не подлежит обжалованию и вступило в законную силу.

Ранее Рижский городской суд отклонил жалобу Tvnet и оставил без изменения решение NEPLP об административном штрафе в размере 8500 евро. СМИ обжаловало этот приговор, и дело было передано в окружной суд. Окружной суд оставил в силе решение NEPLP, но снизил размер штрафа, потому что ранее портал не подвергался административным наказаниям.

Слово "депортация" было использовано не самими журналистами, а интервьюируемым депутатом Сейма Алексеем Росликовым ("Стабильность!") для обозначения планируемой высылки людей из страны в случае несдачи ими экзамена по государственному языку.

В своем решении Рижский суд указал, что Tvnet несет ответственность не за использование термина "депортация", а за то, что не обеспечил справедливого, объективного, точного и нейтрального изложения фактов и событий в программе, поощряя обмен мнениями и соблюдая общепринятые принципы журналистики и этики.

По мнению суда, NEPLP справедливо указал на то, что гость может высказывать любое мнение, но журналисты, независимо от цели передачи, должны вести беседу профессионально, избегая недостоверной информации, при необходимости реагируя на мнение гостя и разъясняя аудитории обстоятельства. В данном случае ведущие программы никак не отреагировали на сказанное, а, напротив, поддержали высказывания гостя, включившись и дополнительно подчеркнув недостоверную информацию.

Суд также пришел к выводу, что в передаче неверно и неточно использовано слово "депортация" при упоминании поправок к Закону об иммиграции и связанных с ними действий в Латвии, поскольку в законе об иммиграции используется термин "принудительная высылка". Более того, массовые депортации, организованные оккупационной властью СССР в странах Балтии в 1941 и 1949 годах в нарушение Женевской конвенции 1949 года, не сопоставимы с законными действиями государства в рамках Закона об иммиграции, и ни исторически, ни юридически депортация не сопоставима с принудительной высылкой.

Суд подчеркивает, что, вопреки заявлениям Tvnet, в программе не был разъяснен контекст информации, чтобы дать зрителям полное представление о ситуации. Поэтому именно поведение ведущих программы является нарушением принципа нейтральности.

Свобода выражения мнения считается одной из фундаментальных ценностей демократического государства, однако не подразумевает вседозволенности и не отменяет действующих правовых норм, регулирующих производство программ и передач электронными СМИ. По мнению суда, NEPLP никоим образом не стремился ограничить право СМИ на свободу выражения мнения.

Штраф просили отменить несколько связанных с медиа общественных организаций, так как считают его цензурой и ограничением свободы прессы и свободы мнений, но NEPLP остался при своем мнении.

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