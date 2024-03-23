Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI
В субботу, 23 марта, на территории Латвии будет преимущественно солнечная погода, осадков не ожидается, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем в основном будет солнечным и сухим. Иногда солнце будут закрывать густные облака. Ожидается юго-западный, западный ветер — от слабого до умереннного. В восточных регионах страны — порывистый. Воздух прогреется до +6…+11 градусов, на побережье залива будет на несколько градусов прохладнее.

В Риге с утра небо постепенно начнет проясняться, осадков также не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, столбик термометра поднимется до +8…+10 градусов, прогнозируют синоптики.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit