В субботу, 23 марта, на территории Латвии будет преимущественно солнечная погода, осадков не ожидается, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем в основном будет солнечным и сухим. Иногда солнце будут закрывать густные облака. Ожидается юго-западный, западный ветер — от слабого до умереннного. В восточных регионах страны — порывистый. Воздух прогреется до +6…+11 градусов, на побережье залива будет на несколько градусов прохладнее.

В Риге с утра небо постепенно начнет проясняться, осадков также не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, столбик термометра поднимется до +8…+10 градусов, прогнозируют синоптики.

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