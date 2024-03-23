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Конгресс США одобрил в пятницу, 22 марта, закон о государственном финансировании, который предусматривает выделение 228 млн долларов на безопасность стран Балтии.

"Поддержка США существенно помогла Эстонии, Латвии и Литве быстрее реализовать несколько проектов развития военной инфраструктуры и ее потенциала. Хорошая новость заключается в том, что по сравнению с прошлым годом поддержка увеличивается. Не очень намного, но это четкий сигнал приверженности США как крупнейшего союзника НАТО нашей безопасности и стабильности в регионе", — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Министерство обороны США созданной в 2020 году инициативой безопасности стран Балтии поддерживает развитие независимого оборонного потенциала стран Балтии и взаимной оперативной совместимости.

В прошлом году в рамках инициативы странам Балтии было выделено 225 млн долларов, в 2022 году сумма поддержки составила 169 млн долларов. При использовании финансирования основной упор делается на развитие возможностей противовоздушной обороны, контролю за обстановкой на море и и на развитие сухопутных войск.

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