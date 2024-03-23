Недостаточное владение латышским языком в этом учебном году выявлено у 14 воспитателей детских садов в Риге, сообщили агентству LETA в Государственной службе качества образования (IKVD).

Из-за недостаточного знания госязыком с начала текущего учебного года восемь педагогов освобождены от своих обязанностей, а пятеро находятся на "временной нетрудоспособности". Один педагог сдал экзамен на знание латышского языка.

В Лиепае двое педагогов освобождены от работы, один находится на "временной нетрудоспособности". Также в Даугавпилсе двух воспитателей дошкольных учреждений уволили с работы из-за недостаточного знания государственного языка.

Как уже сообщалось, что Центр государственного языка обнаружил в этом учебном году недостаточное владение латышским языком у 87 педагогов. Из них 30 временно нетрудоспособны, семеро отстранены от работы и пятеро сдали государственный экзамен на знание языка.

Недостаточное знание госязыком выявлено в общей сложности в 20 детских садах, 11 общеобразовательных учреждениях, двух спортивных школах, а также в одном специальном учебном заведении, одном техникуме и одном колледже.

В этом учебном году переход на обучение только на латышском языке начался в 1-х, 4-х и 7-х классах школ нацменьшинств, а также в детских садах.

Министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") неоднократно подчеркивала, что муниципальные управления образования вместе с директорами школ должны заботиться о том, чтобы учители говорили по-латышски не только "на бумаге".

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