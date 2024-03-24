В Тукумсском крае начинаются ремонтные работы на региональной дороге Тукумс-Кулдига (Р121, с 26,60 по 27,45 км), где будет демонтирован и заново построен мост через реку Ведзеле, реконструирована проезжая часть от моста до пересечения с региональной дорогой Кандава-Салдус и само пересечение, на котором появятся тротуар и освещение, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Параллельно начаты работы на дороге Кандава-Салдус (Р109), где на участке протяженностью 14,5 км от пересечения дорог Р109 и P121 до границы Салдусского края.будут перестроены конструктивные слои дороги и на всем участке уложено асфальтобетонное покрытие.

На обоих участках разрешенная скорость движения уже снижена до 50 км/ч, а по мере расширения работ появятся временные светофоры, и водители должны рассчитывать, что от Риги до Кулдиги и от Кандавы до Салдуса им придется ехать дольше.

Построенный в 1960 году мост через реку Ведзеле будет демонтирован, а на его месте построен новый железобетонный мост. Со 2 апреля мост закроют для движения транспорта, объехать участок можно будет по дорогам V1478 и Р109.

Работы на дороге P121 выполняет PA Būvinženieris V3 за 1 795 млн евро, и финансируются они из средств государственного бюджета. Работы планируется закончить к ноябрю.

На участке дороги Кандава-Салдус (Р109) будет полностью обновлено дорожное покрытие — уложены морозостойкие слои, основной слой из несвязанных заполнителей и два слоя асфальтобетона. Будет приведена в порядок система стока — убрана растительность, очищены и выкопаны канавы, установлены новые водопропускные трубы, вырублены деревья и кустарники на разделительной полосе. Также будут обновлены дорожные знаки и автобусные остановки.

Работы на дороге Р109 выполняет SIA Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" за 7,57 млн евро за счет средств Фонда восстановления ЕС.

Ремонтные работы продлятся до конца строительного сезона этого года.

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