Foto: Latvijas Universitāte

21 марта в строящемся Доме письма Академического центра Латвийского университета (ЛУ) в Торнякалнсе отметили традиционный праздник стропил, сообщили в ЛУ. В здании, которое должно быть построено в 2005 году, будет восемь этажей, его площадь составит почти 29 000 кв. м.

Здесь разместятся факультет управления бизнесом и экономики, факультет гуманитарных наук, факультет педагогики, психологии и искусств, факультет социальных наук, теологический факультет, факультет истории и философии, Институт философии и социологии, Институт латышского языка, Институт истории Латвии, бизнес-инкубатор, инновационный центр междисциплинарного образования, библиотека и культурный центр.

В торжественном мероприятии приняли участие представители ЛУ, Министерства образования и науки, представительства Еврокомиссии в Латвии, строительной компании RERE Būve и Европейского инвестиционного банка.

Дом письма относится ко второй очереди Академического центра ЛУ в Торнякалнсе и будет самым большим из строящихся зданий. В здании будет много естественного света и публичных помещений, где можно собираться и проводить мероприятия. Предусмотрен зал для самодеятельных коллективов площадью 200 кв.м, два атриума. Как и уже построенные здания — Дом науки и Дом природы — Дом письма будет частично открыт для публики. Здесь разместится основная часть национального наследия, принадлежащая ЛУ.

Проект финансируется из средств Европейского инвестиционного банка в размере 30 млн евро, выделенных в 2017-2018 годах, и из средств Банка развития Совета Европы в размере 11,5 млн евро. Общие затраты на проектирование, строительство и авторский надзор составят 47,8 млн евро.

В настоящее время идет активный поиск финансирования для дальнейшего развития Академического центра ЛУ. Главными источниками средств станут международные финансовые организации, фонды ЕС, другие механизмы поддержки государственного и публичного сектора, государственно-частное партнерство.

Foto: Latvijas Universitāte
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