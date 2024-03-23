В воскресенье, 23 марта, во многих регионах Латвии пройдут дожди, местами возможен мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночь на воскресенье будет преимущественно облачной, осадки ожидаются только на юго-востоке страны во второй половине ночи — дождь и мокрый снег. Температура воздуха опустится до -1…+3 градусов, в Видземе — до -3 градусов.

В Риге ночь будет преимущественно облачной, без осадков. Температура воздуха составит около нуля градусов.

В воскресенье в течение дня сохранится слабый ветер, а столбики термометров поднимутся до +2…+7 градусов, в столице — до +6…+7 градусов.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!