Ночь на воскресенье будет преимущественно облачной, осадки ожидаются только на юго-востоке страны во второй половине ночи — дождь и мокрый снег. Температура воздуха опустится до -1…+3 градусов, в Видземе — до -3 градусов.
В Риге ночь будет преимущественно облачной, без осадков. Температура воздуха составит около нуля градусов.
В воскресенье в течение дня сохранится слабый ветер, а столбики термометров поднимутся до +2…+7 градусов, в столице — до +6…+7 градусов.
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