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В воскресенье, 23 марта, во многих регионах Латвии пройдут дожди, местами возможен мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночь на воскресенье будет преимущественно облачной, осадки ожидаются только на юго-востоке страны во второй половине ночи — дождь и мокрый снег. Температура воздуха опустится до -1…+3 градусов, в Видземе — до -3 градусов.

В Риге ночь будет преимущественно облачной, без осадков. Температура воздуха составит около нуля градусов.

В воскресенье в течение дня сохранится слабый ветер, а столбики термометров поднимутся до +2…+7 градусов, в столице — до +6…+7 градусов.

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