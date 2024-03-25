В понедельник, 25 марта, пройдет несколько памятных мероприятий в память о жертвах депортации 25 марта 1949 года, сообщили агентству LЕТА в управлении по связям Рижской думы.

В понедельник в 10 часов утра на станции Шкиротава состоится минута памяти. В ней примут участие молодежный хор "Balsis", ученики Рижской основной школы народных ремесел имени Оскара Калпакса и яунсарги, а также представители общества репрессированных и руководство Рижской думы.

В 13.00 Министерство иностранных дел и Латвийское объединение политически репрессированных организуют церемонию в память жертв коммунистического геноцида года у мемориала жертвам советской оккупации "Прикосновение истории" на площади Латышских стрелков.

После церемонии состоится шествие к памятнику Свободы для возложения цветов. У памятника Свободы будет петь хор Земессардзе "Stars".

В 18 часов в Малой гильдии состоится концерт "Открытое окно", а с 19 до 20 часов — концерт в память о жертвах коммунистического геноцида в Домском соборе, на котором прозвучит "Реквием" Моцарта.

Мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида пройдут во всех регионах Латвии.

25 марта 1949 года в Сибирь были депортированы более 42 000 латвийских граждан.

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