В понедельник утром выпавший снег осложняет движение по главным государственным и региональным дорогам в окрестностях Талси и Вентспилса, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Заснеженные участки дороги чистятся и посыпаются противоскользящими материалами. Работает восемь единиц зимней техники.
Условия движения осложнены по Вентспилсскому шоссе (А10) от Усмы до Вентспилса, а в окрестностях Талси — по региональным дорогам.
На 859 участках грунтовых дорог в Видземе и Латгалии сохраняются ограничения по массе транспортных средств.
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