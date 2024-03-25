В понедельник утром выпавший снег осложняет движение по главным государственным и региональным дорогам в окрестностях Талси и Вентспилса, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Заснеженные участки дороги чистятся и посыпаются противоскользящими материалами. Работает восемь единиц зимней техники.

Условия движения осложнены по Вентспилсскому шоссе (А10) от Усмы до Вентспилса, а в окрестностях Талси — по региональным дорогам.

На 859 участках грунтовых дорог в Видземе и Латгалии сохраняются ограничения по массе транспортных средств.

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