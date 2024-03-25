Глубокую материальную и социальную необеспеченность в прошлом году в Латвии испытывали 6,2% населения, что на 1,6 процентного пункта меньше, чем в 2022 году, когда доля таких жителей составляла 7,8%, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).

Обобщенные данные свидетельствуют о том, что материальная и социальная необеспеченность по-прежнему значительно распространена среди жителей с самыми низкими доходами, однако ее уровень в этой группе в 2023 году снизился до 18%, что по сравнению с 2022 годом меньше на 4,3 процентных пункта.

Хотя глубокая материальная и социальная необеспеченность уменьшилась, большинство, или 59,9% жителей, считают, что не могут обеспечить хотя бы одну из 13 основных потребностей, тогда как в 2022 году такой ответ дали 58,1%.

Немного увеличилась доля жителей, которые не могут позволить себе ежегодно на одну неделю уехать на отдых вне дома, — с 29,6% в 2022 году до 32,9% в 2023 году; сменить в своем жилье отслужившую мебель на новую — с 25,8% в 2022 году до 27,7% в 2023 году; вовремя платить счета за коммунальные услуги, аренду или гасить кредит — с 6,7% в 2022 году до 7,7% в 2023 году; а также покрыть непредвиденные расходы — с 44,6% в 2022 году до 45,5% в 2023 году.

При этом снизилась доля жителей, которые из-за нехватки денег не могут позволить себе хотя бы раз в месяц встречаться с друзьями или родственниками на общую трапезу или в кафе — с 8,4% в 2022 году до 5,3% в 2023 году, а также пользоваться для своих нужд легковым автомобилем — с 13,7% в 2022 году до 10,8% в 2023 году, при этом все чаще звучит ответ, что легковой автомобиль не используется по другим причинам, а не из-за нехватки денег — с 17,9% в 2022 году до 20,1% в 2023 году. Чуть меньше осталось и тех, кто отметил, что не может купить себе две пары обуви — с 6,2% в 2022 году до 4,8% в 2023 году.

В 2023 году 49,4% населения могли регулярно проводить вне дома досуг, связанный с денежными тратами, что по сравнению с 2022 годом меньше на 1,8 процентного пункта. При этом 17,4% (в 2022 году — 17,5%) не могли себе этого позволить из-за нехватки денег, а 33,3% (в 2022 году — 31,3%) не имели этой возможности по другим причинам, а не из-за нехватки денег.

Жители считаются глубоко социально и материально не обеспеченными, если испытывают хотя бы семь из 13 признаков необеспеченности.

Основные потребности состоят в том, чтобы иметь возможность покрыть коммунальные платежи, аренду или выплачивать кредит; позволить себе содержать жилье в тепле; покрывать внезапные непредвиденные расходы из собственных средств; есть мясо, мясо птицы или рыбу (или равноценную вегетарианскую еду) каждый второй день; каждый год на одну неделю уезжать на отдых за пределы дома; пользоваться для своих нужд легковым автомобилем; менять в своем жилище отслужившую мебель на новую; менять свою поношенную одежду на новую (а не бывшую в употреблении); обеспечить себе две пары обуви, которые находятся в хорошем состоянии и пригодны для повседневной носки; небольшую сумму денег тратить только на себя, покупая что-то или делая для себя; регулярно участвовать в мероприятиях для проведения досуга вне дома, связанных с денежными затратами; хотя бы раз в месяц встречаться с друзьями/родственниками на совместную трапезу или в кафе, а также обеспечивать в своем жилище интернет для частного пользования, когда это необходимо.

Квинтильная группа составляет 20% от числа опрошенных домохозяйств, сгруппированных в возрастающей последовательности по имеющимся у них доходам на одного члена домохозяйства.

Источником данных для показателей материальной и социальной необеспеченности стал опрос ЦСУ о доходах и условиях жизни за 2023 год, в котором приняли участие 10 200 респондентов в возрасте от 16 лет из общего числа 5800 домохозяйств.

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