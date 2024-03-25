Латвия и впредь будет поддерживать украинский народ в борьбе против агрессивной России, потому что это зло, а со злом нельзя соглашаться, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, выступая на Дне памяти жертв коммунистического геноцида у мемориала жертвам советской оккупации.

Президент страны подчеркнул, что 75 лет назад в этот мартовский день десятки тысяч граждан Латвии были депортированы в Сибирь.

"Произошло то, что мы сегодня называем коммунистическим геноцидом против латвийского народа. Произошло то, чего многие боялись, и именно поэтому они пошли бороться против сталинского режима, против советской власти. Они сражались в лесах и в городах, но в тот момент потерпели поражение", — сказал политик.

Президент считает, что необходимо поддерживать Украину до ее полной победы — до полной победы свободы над несвободой.

Он призвал почтить память всех, кто погиб в сталинских лагерях.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram