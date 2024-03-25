На переговорах по бюджету будем бороться за увеличение базового финансирования фонда автодорог, заявил министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") на встрече с Советом по развитию Земгальского региона планирования.

По информации Министерства сообщения, в ходе встречи министр подчеркнул, что для сокращения регионального неравенства на переговорах по бюджету необходимо добиться увеличения финансирования для фонда автодорог, усовершенствовать критерии для приоритетных ремонтов дорог с целью обеспечения доступности социально важных учреждений, в том числе школ и пансионатов.

Кроме того, на встрече с Советом по развитию Земгальского региона планирования и представителями самоуправлений министр подчеркнул, что в дорожный фонд должно поступать больше акцизного налога, собранного за нефтепродукты, чтобы на ремонты дорог было доступно более крупное финансирование, чем до сих пор: оно должно составить не менее 80% вместо нынешних 52%.

На встрече Бришкенс сообщил, что строительство Баускской-Иецавской окружной дороги будет реализовано как проект публичного и частного партнерства по примеру Кекавской окружной дороги.

Заместитель председателя Екабпилсской краевой думы по вопросам развития Карлис Старс обратил внимание на единственный в Екабпилсе мост через Даугаву. По его словам, для того, чтобы обеспечить потребности жителей и народного хозяйства и повысить потенциал военной мобильности в Земгале и Селии, правительству необходимо запланировать средства на строительство нового моста или переоснащение нынешнего моста в Екабпилсе как стратегически важного приоритета.

"Мост в Екабпилсе — это не наша прихоть, а потребность в мобильности, основанная на данных. На наш взгляд, для надлежащего содержания государственных и муниципальных грунтовых дорог необходимо увеличить объем финансовых средств в фонде автодорог", — отметил Старс.

В свою очередь, в Алуксне министр встретился с Советом по развитию Видземского региона планирования, чтобы обсудить актуальные вопросы транспортной отрасли в связи с планом действий правительства на 2024 год, а также доступность дорожной инфраструктуры, мобильность населения, общественный транспорт и почтовые услуги.

Председатель думы Алуксненского края Дзинтарс Адлерс на встрече отметил, что сферы, находящиеся в ведении Минсообщения, очень важны, в том числе состояние и содержание автомобильных дорог, общественный транспорт и деятельность почты.

"Мы проинформировали министра о важнейших потребностях в Алуксненском крае — наиболее критичных участках дорог и проблемах в связи с ежедневным обслуживанием государственных автомобильных дорог, которые очень важны для обеспечения перевозок школьников. Мы также обратили внимание на приведение в порядок Зиемерской дороги, о чем мы с министерством говорим уже несколько лет и надеемся на скорейшее решение", — отметил Адлерс.

Как сообщалось, в пятницу, 22 марта, Бришкенс встретился с советами по развитию Земгальского и Видземского регионов планирования и представителями самоуправлений, а 15 марта Бришкенс принял участие в заседании Совета по развитию Курземского региона планирования, чтобы обсудить актуальные вопросы транспортной отрасли.

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