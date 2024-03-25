Министерство иностранных дел (МИД) сейчас работает над решением, чтобы марганцевая руда не перевозилась между странами региона, заявила в понедельник, 25 марта, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") после собрания коалиционных партий.

Премьер-министр Латвии уже обратилась к своим литовским, эстонским и финским коллегам.

При этом Силиня подчеркнула, что позиция Латвии о необходимости включения марганцевой руды и оксида алюминия в санкции против России обозначена в Совете Европы.

Если не удастся достичь регионального соглашения "достаточно быстро", правительство будет искать другие решения на национальном уровне, пообещала Силиня.

Напомним, что эстонское издание Postimees сообщило, что почти 90% из двух миллионов марганцевой руды, экспортированных в Россию в прошлом году, было перевалено через Эстонию и Латвию. Большая часть таких грузов переваливается в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда перед отправкой в Россию также выгружается и хранится в порту Силламяэ.

Марганцевая руда используется, в том числе, и в оборонной промышленности.

Латвийская государственная железнодорожная компания LDz Logistika — одна из нескольких латвийских компаний, участвовавших в перевозке марганцевой руды в Россию. Уже в 2018 году компания начала принимать суда, перевозящие марганцевую руду из Африки. С началом повторного вторжения в Россию объем таких грузов резко увеличился. Из-за растущего спроса цена на марганец выросла со 150 долларов США за тонну (до войны) до 300-350 долларов.

Международные санкции не запрещают поставки марганцевой руды в Россию.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram