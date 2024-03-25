В понедельник, 28 марта, вблизи латвийского воздушного пространства был зафиксирован российский самолет радиоэлектронной разведки, сообщают Национальные вооруженные силы в социальной сети "X" (ранее — в Twitter).
В понедельник вблизи воздушного пространства Латвии был обнаружен российский самолет Ил-20.
Истребители Eurofighter (Германия) союзнических сил НАТО непрерывно охраняют воздушное пространство Латвии.
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