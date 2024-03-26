В четверг, 26 марта, вопрос оплаты больничных листов поссорил Латвийскую конфедерацию работодателей и Латвийское объединение свободных профсоюзов. Работодатели хотят тратить меньшие суммы на оплату листов неработоспособности, и призывают работников избавляться от привычки слишком часто брать больничные. В ответ профсоюзы заявили, что снижение оплаты больничных приведет к ухудшению общественного здоровья, распространению инфекций и хронических заболеваний — и даже пригрозили акциями протеста.

Предложение работодателей

Латвийская конфедерация работодателей выступила с инициативой сократить расходы, соответственно, работодателей на оплату больничных работников. Предожение — следующее: первый день не оплачивать, как и сейчас, второй и третий день работодатели хотят оплачивать в размере 60%, а не 75% от зарплаты работника. Четвертый-восьмой дни больничного работодатели -готовы оплачивать в размере 70% вместо нынешних 80%, начиная с десятого дня — в размере 75% вместо 80% от зарплаты.

Глава Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс, защищая эти идеи, в эфире Латвийского радио сказал, что нужно бороться с привычкой работников уходить на больничные. "По мнению работодателей, привычку брать больничные следует уменьшить, а нормы должны быть такими, чтобы они мотивировали вернуться на работу, а не создавали максимально благоприятные условия для того, чтобы болеть и не выходить на работу", — сказал Горкшс.

Он также заявил, что порядок выплаты и оформления нетрудоспособности является одним из факторов, влияющих на конкурентоспособность страны.

Это заявление предвосхищало пресс-конференцию, где уже Латвийское объединение свободных профсоюзов (LBAS) намеревалось выступить с жесткой критикой идей работодателей.

Критика со стороны профсоюзов

LBAS, выступая против предложения работодателей, приводит статистику. По оценкам профсоюзов, в 2022 году из-за инфляции реальная заработная плата жителей Латвии снизилась на 8,2%, тогда как за первые два квартала 2023 года она "восстановилась всего на 1,6%".

По подсчетам LBAS, работник, который сейчас получает среднюю заработную плату в Латвии (в 2023 году — 1537 евро до уплаты налогов), и болеет девять дней (стр. А), получает на треть меньше дохода за время болезни, сообщает LETA. По мнению профсоюза, сама идея, что работнику выгодно уходить на больничный не выдерживает критики. Взаимный компромисс работодателей и министерств, снижающий компенсации в случае болезни, приведет к потере работником еще 33,11 евро.

LBAS указывает и на то, что компромисс между работодателями и министерством предусматривает снижение компенсации по уходу за больным ребенком на 5% или 2,29 евро в день при средней заработной плате. Это лист B, в Латвии его оплачивает государство. Более 58% листов нетрудоспособности, выписанных в первую неделю, связаны с болезнью ребенка. Во вторую неделю таких больничных еще больше — 69%.

К тому же жители Латвии, по оценке профсоюзов, часто выходят на работу больными.

Глава LBAS Эгилс Балдзенс признал, что Латвийская конфедерация работодателей предложил сценарий эстонского механизма компенсации за больничные. Однако, по словам Балдзенса, есть существенное отличие: в Эстонии взносы работодателей в Национальный фонд здравоохранения составляют 13%. В Латвии такого механизма финансирования системы здравоохранения работодателями нет.

"В Эстонии совсем другое финансирование здравоохранения, и оно идет напрямую от работодателей. Первые три дня не оплачиваются, но работодатели оплачивают больничные с четвертого по восьмой день. К тому же в Эстонии нет оплачиваемого государством листа В, за это платит также работодатель. В Эстонии выше трудовые налоги, выше зарплаты, а наши работодатели не конкурентоспособны. Виновата уже не налоговая система", — сказал Балдзенс.

По данным LBAS, налоговые поступления в Литве с 2000 года увеличились в 12,9 раза, в Эстонии — в 8,9 раза, а в Латвии — всего в 2,7 раза. Одновременно доходы государства непосредственно от доходов именно жителей росли достаточно равномерно: в Литве — 4,1 раза, в Эстонии — в 5,1 раз, в Латвии — в 5,3 раза.

Люди болеют даже серьезнее, чем до Covid-19

Балдзенс считает: реализация идей работодателей по оплате больничных может ухудшить показатели здоровья населения, увеличить распространение инфекций и хронических заболеваний. По его словам, даже сейчас пациенты с респираторными заболеваниями должны обращаться к семейному врачу на четвертый день, но человек по-прежнему способен заразить других даже на пятый и седьмой день.

Заместитель председателя Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной защиты (LVSADA) Лига Бариня подчеркнула, что если больной человек выходит на работу, он заражает окружающих и в общественном транспорте, и в магазине, и на работе. Больной человек также гораздо менее продуктивен в работе. По ее словам, сокращение оплаты листов по неработоспособности гарантирует рост числа больных и хронических больных.

"Нельзя однозначно сказать, что люди стали меньше болеть. После Covid-19 увеличилось число хронических заболеваний. Во время пандемии Covid-19 обострились те заболевания, которые были в ремиссии. Если посмотреть спрос на специалистов, то очереди длиннее, чем до пандемии Covid-19, а болезни — серьезнее. Финансирование здравоохранения, к сожалению, недостаточно", — констатировала Бариня.

Ссылаясь на опыт Скандинавии, Эстонии и других стран, Эгилс Балдзенс призвал пересмотреть отношения в сфере социального страхования. Упомянутые страны доказали, по его мнению, доказал, что если государство дает "нормальное финансирование", то существующие проблемы решаются, а если здравоохранение "морить голодом", то возникает ряд новых проблем.

Если работодатели будут продвигать свое предложение, то LBAS созовет внеочередное заседание совета — чтобы принять решение о дальнейших действиях. Эгил Балдзенс не исключает акций протеста, поскольку снижение выплат по больничным листам касается всех отраслей.

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