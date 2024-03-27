В четверг, 27 марта, Сейм в окончательном чтении утвердил новый Закон "О военной индустрии" — документ, который теперь является документом, в который включены все правила, касающиеся этой сферы, сообщает агентство LETA.

Оборонная индустрия включает в себя коммерсантов и научные учреждения, которые осуществляют разработку, производство, ремонт или утилизацию технологий или продукции военного или двойного назначения, такое определение дает новый закон.

В оборонной отрасли работают более 8000 сотрудников, а более 80% продукции предприятия, занятые в этой сфере, экспортируют в другие страны-члены НАТО, сообщила депутатам Латвийская федерация индустрии безопасности и обороны. Лицензии все чаще получают непосредственно производственные предприятия, которые разрабатывают и производят продукцию и ее компоненты, специально предназначенные для военного применения, такие как вооружение, беспилотные системы, боевая техника, связь и так далее, подчеркивают авторы нового закона.

В условиях быстрого роста национальной оборонной промышленности Министерство обороны пришло к выводу, что действующего законодательства недостаточно для полной поддержки и развития этой отрасли. Именно поэтому новый закон обеспечивает более четкое и прозрачное регулирование для представителей оборонной индустрии требований безопасности, поддержки развития и привлечения инвестиций, а также сотрудничества с оборонной отраслью.

Новый закон принят в целях обеспечения безопасности поставок товаров и услуг, необходимых для выполнения задач национальной обороны и международных обязательств Национальных вооруженных сил (НВС), а также содействия развитию оборонной промышленности.

Министерство обороны в Сейме акцентировали важность обеспечения безопасности таких поставок и контроля, указывая: правительство будет устанавливать строго строгие требования. Также Кабинету министров предстоит определить условия установления стратегического партнерства, а также порядок подготовки кадров оборонной индустрии, как это предусмотрено законом.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram