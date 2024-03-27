Чешская компания Škoda Vagonka к настоящему моменту передала АО Pasažieru vilciens (PV) 19 новых электропоездов из предусмотренных 32, подтвердили агентству LETA в PV.

В связи с этим до конца лета "Škoda Vagonka" должна поставить еще 13 новых электропоездов.

Как сообщили в PV, "Škoda Vagonka" передала 19 новых электропоездов, из них 17 используются для пассажирских перевозок, в том числе два электропоезда находятся в резерве, а еще два проходят динамические проверки.

Как сообщалось, PV и "Škoda Vagonka" подписали соглашение о продлении сроков поставок новых электропоездов, которое предусматривает, что производитель должен осуществить поставку и передачу заказчику оставшихся новых электропоездов до конца лета текущего года.

Представители компаний ранее пояснили, что соглашение заключено на основе сделанного независимыми экспертами анализа о влиянии российского вторжения в Украину на выполнение обязательств по договору.

Как сообщалось, в декабре 2023 года PV начало пассажирские перевозки на новых электропоездах "Škoda Vagonka". До этого поезда длительное время проходили испытания в инфраструктуре латвийской железной дороги. Несмотря на это, при эксплуатации новых поездов в декабре прошлого года и январе этого года регулярно возникали различные проблемы.

Общая стоимость закупки поездов составляет 257,889 млн евро.

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