Foto: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš

Польша является стратегически важным партнером Латвии в укреплении региональной безопасности, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В среду в Рижском замке он встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, чтобы обсудить двусторонние отношения между Польшей и Латвией, особенно в области обороны, вопросы региональной безопасности, а также поддержку Украины.

Президент Латвии подчеркнул стратегическую роль Польши в укреплении региональной безопасности.

Ринкевич поблагодарил Польшу за участие в боевой группе усиленного присутствия НАТО под руководством Канады в Латвии и в миссии воздушного патрулирования Балтии.

Президент Латвии подчеркнул, что Латвия и Польша вместе с другими странами-членами ЕС и НАТО должны продолжать оказывать максимальную поддержку Украине.

Во время встречи также обсуждалась текущая ситуация на украинско-польской границе и подготовка к саммиту НАТО в Вашингтоне.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit