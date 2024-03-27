Польша является стратегически важным партнером Латвии в укреплении региональной безопасности, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В среду в Рижском замке он встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, чтобы обсудить двусторонние отношения между Польшей и Латвией, особенно в области обороны, вопросы региональной безопасности, а также поддержку Украины.

Президент Латвии подчеркнул стратегическую роль Польши в укреплении региональной безопасности.

Ринкевич поблагодарил Польшу за участие в боевой группе усиленного присутствия НАТО под руководством Канады в Латвии и в миссии воздушного патрулирования Балтии.

Президент Латвии подчеркнул, что Латвия и Польша вместе с другими странами-членами ЕС и НАТО должны продолжать оказывать максимальную поддержку Украине.

Во время встречи также обсуждалась текущая ситуация на украинско-польской границе и подготовка к саммиту НАТО в Вашингтоне.

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