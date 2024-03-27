Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш внес в список лиц, чье пребывание на территории ЛР является нежелательным, дипломата Посольства Российской Федерации в Латвии.
В среду в МИД ЛР был вызван временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков, которому был выражен категорический протест латвийской стороны по поводу неприемлемой и провокационной публичной коммуникации, проводимой посольством РФ в течение длительного времени. Во внешнеполитическом ведомстве Латвии подобный стиль коммуникации сочли противоречащим Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.
В МИД Латвии отметили, что несмотря на неоднократные замечания, посольство РФ продолжает "некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию институтов государственной власти Латвии и разжигание ненависти в латвийском обществе".
Подводя итоги, Кариньш внес в список персон нон-грата российского дипломата, которому предписано покинуть Латвию не позднее 10 апреля.