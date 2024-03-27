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Германия стоит плечом к плечу со странами Балтии и готова защищать каждый сантиметр территории НАТО, заявил сегодня в Берлине после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц признал, что сейчас в международной политике сложные времена и нужно учитывать, что некоторые вещи, на которые мы полагались, уже не такие, какими они должны быть, особенно отметив вторжение России в Украину.

Канцлер Германии напомнил, что Латвия и Германия в течение 20 лет являются тесными партнерами по ЕС и НАТО, при этом Германия оказывает поддержку восточному флангу НАТО своими солдатами в Литве и контролируя воздушное пространство в Эстонии, а теперь и в Латвии.

"Я отдаю себе отчет в том, что с этим сотрудничеством связан посыл о нашей солидарности и принципах НАТО, а именно, мы выступаем друг за друга и готовы защищать каждый сантиметр территории НАТО совместными усилиями. Это мое послание и странам Балтии — мы рядом плечом к плечу", — подчеркнул Шольц.

Говоря о вторжении России в Украину, Шольц признал, что Запад "должен сделать больше и достаточно, чтобы поддержать Украину". Германия оказывает крупномасштабную поддержку: это почти 28 млрд евро в виде поставок оружия и другой поддержки. Кроме того, Шольц удовлетворен принятыми в последнее время решениями, например, инициативой по поставкам чешских боеприпасов.

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