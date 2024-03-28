В то время как многие самоуправления пытаются свести концы с концами и вводят меры жесткой экономии, в Огрской думе для однопартийцев мэра Эгила Хелманиса (Национальное объединение) созданы новые должности, сообщает журнал Ir. В сентябре Национальное объединение впервые за 12 лет ушло в оппозицию на государственном уровне, и, соответственно, ряд работников министерств потеряли должности с приходом нового политического руководства.

По меньшей мере восемь членов Национального объединения и близких к мэру Эгилу Хелманису людей с лета прошлого года начали работать в Огрской думе и муниципальных учреждениях. Половина должностей была создана с нуля, а занявшие их ранее работали в министерствах, возглавляемых политиками Нацобъединения, пишет журнал.

Так, осенью в Огре появился новый отдел стратегического планирования. Решение о создании такого подразделения было принято думой 28 сентября, а с 1 октября отдел возглавил Янис Эглитс, который ранее работал в бюро министра земледелия и представителя Нацобъединения Каспарса Герхардса, а до этого — в Министерстве охраны среды и регионального развития. Заместителем Эглитса на новой должности стала Айя Иесалниеце, супруга известного члена Нацобъединения и бывшего депутата Сейма Яниса Иесалниекса, который сейчас отошел от активной работы в партии. Ранее Иесалниеце возглавляла бюро министра культуры Науриса Пунтулис (также — член Нацобъединения) и работала с Эглитсом в других министерствах.

На вопросы "Ir" о том, объявлялись ли конкурсы на эти должности и сколько претендентов подало заявки, в думе так и не ответили. Оппозиция ставит под сомнение необходимость создания нового отдела, указывая, что в думе уже есть отдел развития и планирования, который отвечает за вопросы стратегического развития, а также комиссия по гражданской обороне.

"Так дублируются функции и искусственно создаются новые должности", — говорит депутат думы Санта Лочмеле (Par!).

Были созданы и другие новые должности, которые теперь занимают давние члены Нацобъединения. В конце года Огрская дума постановила создать новое управление культуры и туризма, которое с 1 марта возглавила Марика Зеймуле. Ранее она возглавляла офисы двух министров от Нацобъединения — сообщения и культуры, а также баллотировалась на выборах в Сейм, самоуправления и Европарламент, но не была избрана. По словам Лочмеле, вопрос о создании нового управления спешно был внесен в повестку дня думы перед Рождеством. Новую должность в исторически-художественном музее Огре получил и Ритварс Янсонс, многолетний член парламента и бывший парламентский секретарь Министерства культуры.

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