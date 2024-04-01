Foto: LETA
Со вторника, 2 апреля, в Риге на эстакадах Южного моста вновь можно будет ездить с максимально допустимой скоростью в 70 километров в час, сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу.

Знаки поменяют в период с 10.00 до 15.00.

Ограничение максимальной скорости до 50 километров в час вводится ежегодно в зимний период в целях безопасности. Во вторник это ограничение будет отменено на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас. Также ограничение скорости будет снято на противоположной стороне моста — от улицы Лубанас до въезда с улицы Пиедруяс.

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