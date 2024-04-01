Знаки поменяют в период с 10.00 до 15.00.
Ограничение максимальной скорости до 50 километров в час вводится ежегодно в зимний период в целях безопасности. Во вторник это ограничение будет отменено на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас. Также ограничение скорости будет снято на противоположной стороне моста — от улицы Лубанас до въезда с улицы Пиедруяс.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit