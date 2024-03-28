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Партия "Согласие" подала иск в Конституционный суд, оспаривая норму закона, запрещающую использование языков третьих стран, в том числе русского, в предвыборной рекламе, сообщил агентству LETA евродепутат Нил Ушаков, который вновь баллотируется в Европарламент.

В своем заявлении "Согласие" подчеркивает, что такие ограничения — это "абсолютное нарушение основополагающих принципов Сатверсме — свободы слова и запрета на цензуру". Никто не имеет права ограничивать общение с избирателями, считает партия.

"Это абсурдное и неконституционное ограничение. Оно абсурдно по многим причинам. Например, мы боремся с дезинформацией в отношении Европейского союза. Но если вы как политик решите за свои деньги рассказать русскоязычным избирателям в Даугавпилсе или Плявниеки о работе Европейского парламента или Европейского союза, вы будете оштрафованы. Это действительно глупо", — сказал Ушаков.

По его словам, разрешено, например, размещать плакат с лозунгом "Свобода. Равенство. Братство" на болгарском языке, но за такой же лозунг на русском языке будет наложен штраф.

Летом прошлого года Сейм, напомним, в окончательном чтении внес поправки в законодательство, согласно которым платная предвыборная агитация должна проводиться на государственном языке.

Тогда председатель Комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправлений, а сейчас спикер парламента Дайга Мериня (Союз "зеленых" и крестьян) пояснила, что использование государственного языка будет распространяться только на платную предвыборную агитацию и агитационные материалы, поэтому партии и кандидаты в депутаты смогут свободно общаться со своими избирателями и на другом языке.

Законом установлено, что предвыборная агитация и агитационные материалы, размещаемые в радио- и телепрограммах электронных медиа, открытых и закрытых пространствах общественного пользования, периодических изданиях, бюллетенях, книгах и других печатных изданиях в период предвыборной агитации, должны быть на государственном языке. Также предусмотрено, что платная агитация, размещаемая в Интернете, должна быть также на латышском языке.

Закон предусматривает, что в период предвыборной кампании в Европарламент и самоуправления такие агитационные материалы могут быть обеспечены переводом на официальные языки государств-членов ЕС. В таких случаях информация на госязыке — и в текстовых, и в аудио и в видеоматериалах — не должна меньше или уже содержания на иностранном языке. Русский язык не является языком ЕС, и фактически подпадает под запрет.

Предполагается, что Центр государственного языка сможет вести административные процессы по фактам нарушений использования государственного языка в предвыборной агитации.

Эти изменения в законодательстве были инициированы с целью усиления позиций государственного языка в сфере предвыборной агитации.

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