Foto: Shutterstock

В ночь на воскресенье Латвия перешла на летнее время: в три часа ночи стрелки часов были переведены на один час вперед.

В настоящее время действует ранее утвержденный в ЕС порядок — летнее время в Латвии действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября. Таким образом, летнее время будет действовать до 27 октября этого года.

Изменение времени происходит с учетом того, что на уровне Евросоюза пока не достигнуто общее видение новых условий относительно перевода времени два раза в год.

Летнее время было впервые введено в Латвии в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября.

В 2018 году в Европе встал вопрос о необходимости пересмотра действующей процедуры переналадки часов. Поэтому Европейская комиссия провела опрос граждан стран-членов ЕС, в ходе которого большинство граждан высказали мнение, что существующий порядок необходимо отменить.

ЕК представила странам ЕС проект новой директивы, призывающей положить конец сезонному изменению времени. Однако, поскольку государствам-членам требовалось дополнительное время для национальных консультаций и определения пожеланий населения, общее видение на уровне ЕС новых условий относительно изменения времени дважды в год еще не достигнуто. При этом правительство Латвии решило, что Латвия в целом поддерживает отказ от сезонного перевода времени.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit