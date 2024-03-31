В ночь на воскресенье Латвия перешла на летнее время: в три часа ночи стрелки часов были переведены на один час вперед.

В настоящее время действует ранее утвержденный в ЕС порядок — летнее время в Латвии действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября. Таким образом, летнее время будет действовать до 27 октября этого года.

Изменение времени происходит с учетом того, что на уровне Евросоюза пока не достигнуто общее видение новых условий относительно перевода времени два раза в год.

Летнее время было впервые введено в Латвии в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября.

В 2018 году в Европе встал вопрос о необходимости пересмотра действующей процедуры переналадки часов. Поэтому Европейская комиссия провела опрос граждан стран-членов ЕС, в ходе которого большинство граждан высказали мнение, что существующий порядок необходимо отменить.

ЕК представила странам ЕС проект новой директивы, призывающей положить конец сезонному изменению времени. Однако, поскольку государствам-членам требовалось дополнительное время для национальных консультаций и определения пожеланий населения, общее видение на уровне ЕС новых условий относительно изменения времени дважды в год еще не достигнуто. При этом правительство Латвии решило, что Латвия в целом поддерживает отказ от сезонного перевода времени.

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