Foto: DELFI
Государственная лесная служба напоминает, что до конца 2024 года объявлена ​​ситуация массового размножения короеда в лесах на территории Латвии. Поэтому с 1 апреля будут действовать ограничения хозяйственной деятельности в охранных зонах еловых насаждений.

В январе 2024 года Госслужба леса издала приказ, целью которого является защита ценных еловых лесов от вредителя — елового восьмизубого короеда (Ips typographus). Приказом определены как ограничения хозяйственной деятельности, так и защитные меры по снижению активности короедов в еловых лесах на всей территории Латвии.

Ограничения хозяйственной деятельности определяют, что в период с 1 апреля по 31 августа в охранных зонах А, В и С запрещается вырубка деревьев, за исключением отдельных случаев, указанных в приказе. Запрет также распространяется на уже выданные сертификаты на вырубку.

Охранные мероприятия также предусматривают вырубку деревьев, поврежденных короедами, при санитарных сплошных рубках в вегетационный период 2023-2024 годов при наличии санитарного заключения Гослесслужбы. Феромонные ловушки планирует размещать на вырубках площадью более 0,8 га.

В целом определены четыре охранные зоны (A, B, C и D), которые соответствуют критериям, указанным в приказе:

- Охранная зона А, включающая ценный еловый лес.

- Охранная зона В, включающая хвойные леса (преобладающие породы деревьев — ель и сосна, средний диаметр которых составляет не менее 20 сантиметров) на расстоянии 100 метров от внешней границы ценного участка елового леса.

- Охранная зона С, включающая еловые леса (преобладающая порода деревьев — ель, ее средний диаметр - не менее 20 см) на расстоянии 101-500 метров от ценного елового леса.

- Охранная зона D, которая находится за пределами зон A, B, C.

Охранные зоны А, В и С можно найти в разделе "карты Госреестра леса". Охранная зона D не представлена ​​в Госреестре. Также следует учитывать, что в разных масштабах карты может быть видна только часть информации.

Еловый короед восьмизубый (Ips typographus) считается самым агрессивным и опасным вредителем еловых насаждений на всей территории Евразии - он может поражать не только ослабленные ели, но и вполне здоровые деревья.

Foto: Publicitātes foto/Valsts meža dienests

Поэтому Госслужба леса призывает лесовладельцев обследовать свои ельники, ведь только так можно выявить размножение вредителей в конкретном насаждении и принять необходимые защитные меры.

В целях обеспечения проведения защитных мероприятий Государственной службой лесного хозяйства с 1 апреля в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления выдается сертификат на вырубку деревьев в рамках санитарных сплошных рубок.

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