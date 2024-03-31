В воскресенье самая высокая температура воздуха в Латвии была зафиксирована в Звейниекциемсе - плюс 22,8 градусов по Цельсию, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Этот показатель - новый рекорд тепла в Латвии для 31 марта за все время наблюдений.

Предыдущая самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии в марте, составляла +20,8 градуса (в Мерсрагсе) и датировалась 30 марта 1968 года. А национальный рекорд тепла для 31 марта ранее составлял +19,1 градуса и был зарегистрирован в 2010 году в Руцаве.

Новые рекорды тепла за 31 марта и в целом за март сегодня были закфиксированы не только в Звейниекцимсе, но и в Екабпилсе, Гулбене, Мадоне, Резекне, Скривери и Зосени (+22 градуса).

В частности, в Резекне предыдущая самая высокая температура воздуха в Резекне в этот день составляла +16 градусов (в 1999 году), а предыдущий рекорд за весь март был +17,2 градуса в 2007 году. А в этом году воздух прогрелся до +22,1 градуса. В Мадоне рекорд обновлен сразу на 5 градусов - с +17,5 до +22,5.

В Риге сегодня тоже был обновлен рекорд для марта и конкретно для 31 марта. Теперь он составляет +21,7 градусов.

Рекорд максимальной температуры воздуха за март был побит на всех наблюдательных станциях в Латвии, кроме Колки и Мерсрагса, куда юго-восточный ветер приносит прохладный воздух с Рижского залива.

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