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В связи с выборами в Европейский парламент, которые пройдут 8 июня, в киберпространстве могут наблюдаться как информационные операции и различные кампании дезинформации, так и повышенный риск кибернападений, предупреждают представители ведомства по предотвращению инцидентов с безопасностью информационных технологий Cert.lv.

Cert.lv призывает жителей сохранять бдительность, критически оценивать содержание доступной информации, а также строго придерживаться руководящих принципов кибергигиены.

Cert.lv — структурное подразделение Института математики и информатики ЛУ, которое находится в подчинении Министерства обороны в соответствии с законом об информационных технологиях.

Главные задачи Cert.lv — поддерживать и обновлять информацию об угрозах безопасности в сфере информационных технологий (ИТ), оказывать поддержку государственным структурам в предотвращении инцидентов в сфере ИТ-безопасности и любому физическому или юридическому лицу, если к инциденту причастен ИП-адрес Латвии или домен ".lv", организовывать информационные и образовательные мероприятия.

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