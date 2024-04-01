Служба государственных доходов (VID) объявила закупку на приобретение и администрирование системы управления доступом для привилегированных пользователей (PAM), свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Предполагаемая стоимость закупки составляет 307 025 евро.

Претенденты могут подать предложения до 3 мая.

В VID агентству LЕТА пояснили, что привилегированными пользователями являются такие пользователи, которые имеют дополнительные права и доступ к ресурсам и функциям.

Такие пользователи, как правило, являются администраторами системы, баз данных или другими пользователями, и обладают расширенными правами, поскольку при выполнении рабочих обязанностей могут получать доступ к файлам и папкам, а также управлять учетными записями других пользователей и их правами.

Однако, поскольку эти пользователи могут выполнять важные и потенциально рискованные задачи, важно, чтобы они были внимательны и тщательно использовали свои привилегии, чтобы не создавать рисков безопасности или не вызывать нестабильность системы.

Система PAM призвана облегчить контроль и надзор за такими пользователями. Система контролирует и обеспечивает безопасный доступ к ресурсам информационных технологий, включает в себя управление аутентификацией, контроль доступа, управление привилегиями и аудит осуществленных действий.

Главная цель — обеспечить, чтобы привилегированный доступ проходил при соблюдении строгих правил с минимумом рисков безопасности и нарушений, пояснили представители VID.

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