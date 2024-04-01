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В понедельник на большей части территории Латвии побит рекорд максимальной температуры воздуха для 1 апреля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

Самая высокая температура воздуха до 13:00 составляла +21,3 градуса в Даугавпилсе. Это также новый рекорд для 1 апреля в масштабе всей страны; предыдущий рекорд составил +19,1 градуса в 2017 году в Стенде.

Рекорд тепла побит и в столице, где в полдень было зафиксировано +18,5 градуса.

В 13:00 температура воздуха в сети наблюдений ЛЦСГМ колебалась от +6,5 градусов в Вентспилсском порту до +20,9 градусов в Даугавпилсе.

Как сообщалось, первые рекорды тепла для 1 апреля были побиты уже в полночь.

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