В течение ночи увеличится облачность, во второй половине ночи в западных и центральных районах пойдет дождь, местами возможна гроза. При слабом ветре местами может образоваться туман.
Воздух остынет до +7…+12 градусов, но на многих участках побережья будет всего +3…+8 градусов.
В Риге в течение ночи станет постепенно увеличиваться облачность, а с утра ожидается дождь. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха опустится до +10…+12 градусов.
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