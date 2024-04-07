Товарищество семейных огородов "Kazas sēklis" призывает Рижскую думу не соглашаться на инициативу строительства футбольного стадиона на Луцавсале, говорится в письме, подготовленном объединением.

В письме говорится, что в "Каза Секли" имеется 326 огородов, которые необходимы их владельцам и арендаторам для выращивания продуктов питания, обучения детей и другой рекреационной деятельности. При этом авторы письма не скрывают, что часть садов в "Каза Секи" не убрана, но спрос на территорию в последнее время увеличился и почти все земельные участки находятся в управлении.

"Своими руками мы собрали и на свои средства вывезли сотни кубометров мусора из неухоженных садов. Своими руками и на деньги членов ассоциации отремонтировали все дороги и очистили места общего пользования", - подчеркивается в письме.

Также отмечается, что территорией малых огородов товарищество "Kazas sēklis" управляет уже три года.

Авторы письма заявляют, что нынешняя инициатива по созданию футбольного стадиона на Луцавсале не соответствует прежним планам Рижской думы. В частности, в "Kazas sēklis" утверждают, что в прошлом году самоуправление продвигало финансируемый ЕС проект по созданию на Луцавсале естественных лугов, а зимой огородное товарищество участвовало в исследовании концепции развития в Риге постоянных огородов.

От имени товарищества семейных огородов "Kazas sēklis" письмо в Рижскую думу подписали члены правления Лиене Ванцане, Ралфс Дравниекс и Солвита Зуте.

По данным Firmas.lv, товарищество "Kazas sēklis" зарегистрированo в 2021 году. Среди прочего, целями ассоциации являются сохранение огородов в "Каза Секи", забота об уборке территории. В 2023 году к ассоциации присоединились 190 человек.

Как сообщалось, 2 апреля на заседании Комитета городского имущества Рижской думы был поддержан проект решения о передаче Латвийской федерации футбола в безвозмездное пользование сроком на пять лет земельного участка на Луцавсале площадью десять гектаров на строительство национального футбольного стадиона.

Окончательное решение о выделении LFF земли в безвозмездное пользование должна принять Рижская дума.

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