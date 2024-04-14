В Пиньки состоялось официальное открытие многофункционального стадиона самоуправления Марупского края.

Общие затраты на строительство нового многофункционального стадиона в Пиньки составили 1 783 970 евро (без учета НДС).

Новый стадион расположен за Бабитской средней школой и Бабитским спортивным комплексом по адресу — Пиньки, улица Юрмалас 17, (Бабитская волость, Марупский край).

В мероприятии открытия стадиона приняли участие: самоуправление Марупского края, проектировщик SIA "BM-projekts", подрядчик SIA "SC GRUPA", руководитель строительства SIA "Marčuks" и представители консультативных советов жильцов.

Почетными гостями были капитан сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс, капитан футбольной команды второй лиги "Mārupes SC" и ее лучший бомбардир прошлого сезона Кристианс Корсакс, а также девятикратная чемпионка Латвии легкоатлетка Елена Абеле.

Foto: Mārupes novada dome

На церемонии открытия также присутствовали глава думы Марупского края Андрейс Энце, заместитель руководителя Бабитского спортивного комплекса Армандс Эвалдс, заместитель исполнительного директора по образованию, культуре и спорту Эвия Папуле, руководитель Управления образования, спорта и культуры Лиене Шмите, директор Бабитской средней школы Илзе Розенберга.

Зрителей выступлениями развлекали учащиеся Бабитской средней школы, Бабитской музыкальной школы и спортивной школы Марупского края. Участников также приветствовали игроки юношеской сборной Латвии по хоккею Мартиньш Бартулис, Даниэлс Рейдзанс и Ричардс Руткис и ее тренер Ренарс Фрейбергс, монобобистки Амелия Котане и Кате Лиене Прудане, тренер Кристапс Котанс, конькобежец Густавс Вациетис и лыжник Екабс Сколниекс.

Foto: Mārupes novada dome





На многофункциональном стадионе в Пиньки имеется:

- футбольное поле с искусственным покрытием (60х40 м);

- синтетическая беговая дорожка (300 м) с тремя беговыми дорожками и четырьмя беговыми дорожками по прямой (100 м);

- яма для прыжков в длину и тройного прыжка;

- сектора для толкания ядра и прыжков в высоту;

- две многофункциональные площадки для спортивных игр с синтетическим покрытием, на которых можно играть в баскетбол, волейбол, флорбол, теннис, бадминтон и футбол.

Foto: Mārupes novada dome

Крмое того, имеются площадка с тренажерами, передвижные трибуны на 84 места и стационарный навес. У главного входа на стадион оборудована зона с велопарковкой. Стадион огорожен, освещен и оборудован камерами видеонаблюдения.

Идея о необходимости такого стадиона возникла давно, и желание жителей заниматься спортом в этом месте с годами только росло. В советское время поле использовалось для различных спортивных занятий спортсменами совхозтеникума "Булдури", заливали асфальт для хоккейного льда.

Foto: Mārupes novada dome

Идея о необходимости в Пиньки такого стадиона возникла давно. В советское время поле использовалось для различных спортивных занятий спортсменами Булдурского совхоз-техникума, асфальт использовался для тренировок по хоккею с шайбой, а зимой — для организации спортивных игр.

В дальнейшем занятия спортом на стадионе будут проводиться в первую очередь для учащихся Бабитской средней школы и Марупской спортивной школы, в остальное время занятия будут доступны всем желающим.

Стадионом будет управлять Бабитский спортивный комплекс.

В апреле и начале мая стадион будет доступен только для учащихся Бабитской средней школы и Марупской спортивной школы.

Foto: Mārupes novada dome

Foto: Mārupes novada dome

Foto: Mārupes novada dome

Foto: Mārupes novada dome

Foto: Mārupes novada dome

Foto: Mārupes novada dome

Foto: Mārupes novada dome

Foto: Mārupes novada dome

Foto: Mārupes novada dome

Foto: Mārupes novada dome

Foto: Mārupes novada dome

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