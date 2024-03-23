Всем известны союзники Украины, поддерживающие ее в отражении российской агрессии. Но кого, кроме России, можно записать в противники Киева? Оказывается, их довольно много, и претензии у них самые разнообразные: от политических до территориальных, пишут в своей совместной публикации издания "Спектр" и "Заборона".

США

Наиболее вероятный кандидат от республиканской партии на грядущие президентские выборы в Соединенных Штатах Дональд Трамп заявил, что «не даст ни цента» Украине в случае его избрания. Заявление Трамп сделал во время встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном в США. Орбан добавил, что у Трампа есть «ясное видение и достаточно подробные планы», как остановить войну в Украине. Бывший американский президент, по словам Орбана, не будет предоставлять Киеву никаких дополнительных средств для ускорения окончания войны в случае его победы на выборах.

Высказывания в подобном ключе не новы для Трампа. В недавнем интервью он отказался назвать Владимира Путина преступником и заявил, что, по его мнению, «Путин допустил ошибку, которая заключалась в том, что он вошел [имея в виду российское вторжение в Украину]. Он бы никогда не вошел, если б я был президентом». Тогда же Трамп пообещал закончить войну за 24 часа. В другом интервью он призвал Россию «делать все, что они хотят» с союзниками по НАТО, не вносящие, по его мнению, достаточно денег в бюджет военного альянса.

- У нас эта информация есть исключительно со слов Виктора Орбана, — считает Александра Филиппенко, кандидат исторических наук, американист и научный сотрудник ELN. — Мы не услышали подтверждений ни от самого Дональда Трампа, ни от каких-либо его официальных представителей. Но, если мы исходим из того, что эти слова соответствуют действительности, все произнесенное Трампом нужно рассматривать исключительно через призму выборов. Трамп старается показать американским избирателям, что именно он заботится о национальных интересах США, старается минимизировать помощь [Украине] и оставить деньги на территории Америки…

Кроме симпатии к Путину, у Трампа есть и личная обида на президента Украины Владимира Зеленского. Трамп пытался заставить Зеленского сделать громкое заявление относительно коррупционного расследования против Байдена-младшего перед выборами 2020 года. Отказ Зеленского помог Джо Байдену прийти в Белый дом и объявить первый импичмент экс-президенту США Дональду Трампу.

- Безусловно, у Трампа особенное отношение к Украине. Во-первых, потому что он сам в телефонном разговоре просил президента Зеленского передать ему информацию из Министерства юстиции. В тот момент, будучи президентом США, он искал любую возможность дискредитировать своих демократических оппонентов — и Байдена, в частности. Но президент Зеленский не поддался Трампу, не передал информацию. Но Трамп, помнит, наверняка, что ему, президенту США, отказали… Трамп действительно хотел бы, чтобы это все [война в Украине] поскорее бы закончилось, поскольку его политическая философия не предусматривает принесение блага всему человечеству. Он считает, что нужно отстаивать исключительно национальные интересы США. Не обращать внимание на то, что происходит в мире, не заниматься демократизацией, либерализацией других стран. В рамках этой позиции, по его мнению, не нужно помогать Украине, заниматься Европой и европейскими делами.

Антиукраинские выступления Трампа можно было опустить «за скобки», если бы не вместе с Трампом против помощи Украине не выступала бы Республиканская партия. Когда-то республиканцы защищали сильную, глобалистскую внешнюю политику, сегодня же партия склоняется к более деловому подходу к международным обязательствам Соединенных Штатов в мире.

Венгрия

Венгерский премьер Виктор Орбан открыто заявил, что стратегия Европейского союза в отношении войны в Украине потерпела крах, и Европе пора исходить из того, что Киев не одержит победу в войне: «Сегодня все знают, но не осмеливаются сказать вслух, что стратегия провалилась. Очевидно, что это не сработает… украинцы не победят на передовой».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — единственный лидер ЕС, встречавшийся с Путиным после начала российской агрессии в Украине. Он выступает за создание «плана Б», то есть за переговоры с Россией. Именно об этом он говорил во время нашумевшей встречи с Дональдом Трампом во Флориде.

Виктор Орбан — давний друг Владимира Путина, «гордящийся своими открытыми отношениями» с Москвой. Позиция Орбана встречает одобрение в Кремле. «Венгрия, в отличие от многих других стран Европы, весьма твердо свои интересы отстаивает. Что, кстати говоря, нам импонирует», — заявлял путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В декабре 2023 года после переговоров в Брюсселе Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на сумму в 50 млрд евро. Виктор Орбан также препятствует движению Киева в сторону членства в ЕС: «Вступление Украины в ЕС — плохое решение. Венгрия не хочет участвовать в плохом решении». Именно руководствуясь этим решением, Орбан заблокировал работу комиссии НАТО — Украина.

Также он утверждает, что Украина не должна получать крупные средства от ЕС, поскольку страна не является членом Союза. В правящей венгерской партии Fidesz («Венгерский гражданский союз») распространена следующая точка зрения: война в Украине — «межславянская гражданская война», в которой участвовать европейским странам не стоит.

- Орбан «воюет», чтобы деньги [от ЕС] давали не только Украине, но и Венгрии, — считает украинский политолог Евгенй Магда. — Десять миллиардов, он уже, извините, «выцыганил», давая согласие на переговоры с Украиной. Политика Орбана сейчас настолько агрессивная, что Венгрия не стала бы сегодня членом ЕС и НАТО. Но история не знает слова «если».

Для Виктора Орбана использование «крепких» отношений с Кремлем — возможность получения дополнительных «плюшек» от ЕС и НАТО. И неважно, что в конце концов он всегда соглашается с Брюсселем, его решения не позволяют Европейскому Союзу быстро реагировать на происходящие события. А для кремлевских пропагандистов достаточно даже небольшого намека на внутренние разногласия в ЕС. Их легко можно «продать» сторонникам «СВО» как очередную политическую победу Москвы.

- Орбан постоянно торгуется. Он торгуется с Россией, чтобы получать нефть. Торгуется с ЕС, чтобы получать эту нефть через Украину. И нашим, и вашим. Вообще понятие вражды сильно изменилось со времен Второй мировой войны в современном мире, — добавляет Евгений Магда.

«Фидес» — не единственная венгерская партия, которая зарекомендовала себя как антиукраинская. В недавнем материале издания «Заборона» упоминается сравнительно новая ультраправая венгерская партия Mi Hazank («Наша Родина»), которая выдвигает к Украине территориальные претензии в смысле Закарпатья и требует пересмотреть результаты Первой Мировой войны.

«В случае перекройки границ следует объявить о претензиях на автономию Закарпатья», — цитирует «Заборона» выступление лидера партии Ласло Тороцкаи в марте 2022 года. «Mi Hazank призывает к немедленному прекращению огня и миру. Если в конце войны государственность Украины будет потеряна, то Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье», — сказал он же на ежегодной партийной конференции в Будапеште 27 января 2024 года.

Партия Mi Hazank также считает, что мир должен быть достигнут за столом переговоров любой ценой, что Украина — не дружественная Венгрии страна, что за вторжением России в Украину стоит противостояние РФ и США и что Зеленский «продал страну американской компании» (какой именно — лидер партии не уточняет).

«Заборона» подчеркивает, что «Mi Hazank в 2022 году получила в парламенте шесть мест (они добились этого, в частности, благодаря критике ковидных ограничений). Сам факт прохождения в парламент они рассматривают как победу. Венгерские СМИ считают его еще более ошеломляющим, чем успех руководящей партии Fidesz. Сегодня рейтинг Mi Hazank оценивается на уровне 6%».

Кроме того, в Венгрии с 2003 года существует и консервативная партия Jobbik (буквально «правая» или «лучшая», полное название — «Движение за лучшую Венгрию»). Партия описывается СМИ, наблюдателями и экспертами как «неофашистская, неонацистская, антисемитская, антицыганская и гомофобная». В 2015 году лидер партии Мартон Дьондьоши отправился на Донбасс в качестве наблюдателя за «выборами», за что ему впоследствии пришлось приносить извинения. Он также заверил, что «полностью на стороне Украины в этой войне». Тем не менее, Дьондоши также упомянул венгров, воюющих в Украине «за свое родное Закарпатье», а в 2023 году его заместитель Коломан Бреннер заявил, что «Украине еще рано вступать в ЕС. По его словам, во всем виновата коррупция и олигархи, да и про венгров Закарпатья забывать не стоит», — цитирует «Заборона».

Словакия

В своей политике отказа в военной помощи Украине Виктор Орбан не одинок. Глава Словакии, Роберт Фицо, также выступает против отправки денег на помощь Киеву. Вступивший в должность 25 октября прошлого года Фицо упрекает Украину, что та не смогла победить коррупцию и европейские деньги будут расхищены. По его мнению, «Украина входит в число самых коррумпированных стран в мире, и мы обуславливаем чрезмерную финансовую поддержку гарантиями того, что европейские деньги (включая словацкие) не будут расхищены».

Неприязнь Фицо к Украине началась еще в 2009 году и носит, как кажется, личный характер. В январе 2009 года начался очередной виток российско-украинской «газовой» войны. Россия отключила газовый транзит через Украину, и Словакия осталась без газа. В отчаянии Фицо позвонил Владимиру Путину и украинскому премьеру Юлии Тимошенко. Вскоре ему пришлось ехать в Киев и Москву, чтобы возобновить газовые поставки. В Киеве они очень долго ждали Юлию Тимошеко в приемной, затем она публично отругала Фицо за выявленную в разговоре солидарность с позицией Путина. Затем словаки вылетели в Москву, где их ожидал роскошный прием в Георгиевском зале московского Кремля. С того дня Фицо обиделся на Украину, и откровенно встал на пропутинскую позицию.

В результате, Словакия сегодня активно сопротивляется вступлению Украины в НАТО, хотя до вступления Фицо во власть, она была ярой сторонницей Украины и передала ей большой запас имеющегося у нее вооружения советских времен в первые месяцы российского вторжения.

- В наших медиа писали, что Фицо обижен на Юлию Тимошенко, — говорит эксперт Евгений Магда. — Но важно и то, что перед выборами позиция тогдашнего правительства Словакии, равно как и президентки Чапутовой [много помогавшей оружием Украине], была для Фицо настоящим подарком. Мы же понимаем — человек, идущий на выборы из оппозиции, должен во всем противостоять действующей власти… Поэтому, если [после следующих выборов] не будет Фицо, изменится и политика Словакии. Станет более взвешенной, более адекватной.

В то же время кажется, что словацкий премьер лукавит. Одно дело — передавать Украине оружие безвозмездно, другое дело — за деньги. В начале 2024 года словацкий парламент поддержал поправку, наделяющую правом государственные и частные оружейные компании экспортировать в Украину оружие. Деньги победили предвыборный лозунг Фицо — «Больше ни одной пули в Украину».

«Олигархи из оборонного сектора много выигрывают от возможности продавать свою продукцию в Украине, и всегда было ясно, что они собираются продолжать поставки», —рассказал журналистам издания Politico бывший министр обороны Словакии Ярослав Надль.

Румыния

Румынские антиукраинские политические силы представлены довольно обширным крылом правых и ультраправых движений. Издание «Заборона» упоминает, прежде всего, «Альянс за союз румын» (Alianța pentru Unirea Românilor, АUR) — националистическую партию, основанную в 2019 году. Ее концепция — возрождение Великой Румынии в границах до 1940 года. «Мы не будем по-настоящему суверенными до тех пор, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах, — цитирует "Заборона" сопредседателя AUR Клаудиу Тырзиу (речь была произнесена 24 января 2024 года). — Бессарабия должна возвратиться домой. Северную Буковину нельзя забывать, юг Бессарабии, земли области Герца, Закарпатье. Все, что было и есть у румынской нации, должно вернуться в пределы государства. Это идеал, который мы не должны забывать».

«Также AUR считает, что Украина нарушает фундаментальные права этнических румын, — пишет „Заборона“. — Во-первых, из-за реформы образования 2017 года, ограничивающей преподавание в школах на негосударственных языках. Во-вторых, из-за закона об административно-территориальном устройстве: тот якобы „направлен на расчленение районов, где румыны составляют большинство, и на восстановление этих районов в формах, уменьшающих румынскую общину, делая ее более неучтенной в процессе принятия решений в этих районах.

AUR выступает против военной поддержки Украины со стороны Румынии — вплоть до запрета транзита оружия через ее территорию, а также требует возобновления переговоров между Украиной и РФ во избежание мировой войны“. Глава партии Джордж Симион признан персоной нон грата в Украине и Молдове. Также „Заборона“ отмечает, что сегодня рейтинг AUR составляет 20%, что делает партию второй по популярности в Румынии.

Кроме „Альянса за союз румын“, украинское издание обращает внимание на движение „S.O.S. Румыния“, созданное одиозной румынской женщиной-политиком по имени Диана Шошоаке. Она выступает за выход Румынии из ЕС, придерживается антииммиграционной политики, во время Covid-19 была ярым критиком массовых вакцинаций. Румынская пресса неоднократно называла Шошоаке „пророссийским политиком“ — в марте 2022 года она и ещё трое депутатов Парламента Румынии встречались с российским послом в Бухаресте, с которым обсудили боевые действия между Россией и Украиной и возможность Румынии занять нейтральную позицию по этим событиям. 22 марта 2023 года Шошоаке вынесла на рассмотрение законопроект об изменениях в принятый в 1997 году закон, потребовав признать правомочными территориальные претензии Румынии на ряд регионов Украины — Черновицкую область, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), Марморощину и остров Змеиный. Также в законопроекте предлагалось денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Бухареста с Киевом. 10 октября 2023 года Шошоаке показала приехавшему в парламент Румынии президенту Украины Владимиру Зеленскому карту с изображением „Великой Румынии“ и потребовала, чтобы Украина вернула земли её страны. Шошоаке также обвинила Зеленского в нарушении прав соотечественников на Украине и национализме.

Впрочем, „Заборона“ замечает, что общая риторика Дианы Шошоаке заставляет усомниться в ее адекватности. Так летом 2023 года она утверждала, что остановила мятеж Пригожина и спасла Москву.

Наконец, стоит упомянуть ультранационалистское движение „Новые правые“ (Noua Dreaptă). Их штабы находятся в Румынии, но есть филиалы и в Молдове (на официальном сайте они называют ее Бессарабией), Германии и Италии. „Заборона“ пишет, что „Новые правые“ считают себя правопреемниками фашистской „Железной гвардии“, действовавшей в Румынии в период между двумя мировыми войнами. Среди заявленных политических целей — восстановление пресловутой „Великой Румынии“. При этом пока на их официальном сайте речь идет только об объединении с Молдовой и поддержке румынских сообществ в Украине и Приднестровье (вероятно, они не считают его частью Молдовы). Хотя еще в 2020 году активисты Noua Dreaptă проводили акции, где открыто декларировали, что „Буковина — румынская земля“. А лидер партии Тудор Ионеску заявил, что „историческое румынско-украинское примирение станет возможно только тогда, когда Украина вернет Румынии территории, которые она получила в подарок от Сталина“. Крым украинским он тоже не считает».

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