Президент России Владимир Путин в среду, 27 марта, назвал "бредом" опасения, что Россия якобы собирается воевать с НАТО. По словам Путина, военные расходы США в 2022 году составили 811 млрд долларов, а России - 72 млрд. "И мы что, имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну это просто бред", - сказал Путин, назвав разговоры о российской угрозе западным странам "чушью", пишет Deutsche Welle.

"То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу - это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги", - сказал Путин. У России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских государств, заявил российский президент, общаясь с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

Путин - про законные цели в третьих странах

По словам Путина, если переданные Украине американские истребители F-16 для участия в войне будут взлетать с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. При этом Путин напомнил, что F-16 могут нести на борту ядерное оружие. "И это тоже мы должны будем учитывать", - сказал он.

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