Программа ООН по окружающей среде представила доклад об утилизации продуктов питания в мире. Из него следует, что 17% всей еды на Земле, пригодной к употреблению, отправляется в мусор. В то же время в мире 783 миллиона человек живут в состоянии постоянного голода. Это почти 10% населения планеты, пишет "Радио Свобода".

В среднем каждый житель Земли выбрасывает ежегодно около 79 килограмм пищевых продуктов, которые ему не пригодились. Среднестатистический житель США выкидывает 115 кг "лишней" еды, европеец – 65 кг, россиянин – 56 кг. Общий объём пищевого мусора в 2022 году составлял 1,05 миллиарда тонн. Это примерно 1 миллиард порций еды в день.

Больше всего продуктов – 60% – выбрасывают индивидуальные потребители и домохозяйства. Около 28% приходится на долю общепита, 12% остаются невостребованы в розничных магазинах и супермаркетах.

В ООН подчёркивают, что "лишние" продукты выбрасывают не только в богатых странах. Объём пищевого мусора на семью в странах с высоким, средним и низким уровнем дохода отличается не более, чем на 10%.

То, что человечество отправляет на помойку почти пятую часть всех продуктов, не только расточительно. В докладе указано, что рост объёмов пищевого мусора вредит окружающей среде и вносит значительный вклад в неблагоприятные изменения климата. Гниющие пищевые отходы производят 8–10% всех ежегодных выбросов парниковых газов в атмосферу. Кроме того, бесполезной тратой природных ресурсов оказываются изменения окружающей среды для поддержания полей, пастбищ и прочего сельскохозяйственного производства.

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерссен заявила: "Сегодня миллионы людей голодают, а миллионы выбрасывают еду в мусор. Это проблема не только для развития общества, но и для окружающей среды и климата". ООН призывает государства больше сотрудничать с частными и некоммерческими инициативами по перераспределению продуктов и пищевой безопасности.

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