В Балтиморе продолжается спасательная операция после того, как контейнеровоз Dali врезался в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки, что привело к обрушению конструкции. В момент катастрофы на мосту находились восемь рабочих-строителей, двое из них спасены. "Русская служба Би-би-си" рассказывает, что известно о случившемся.

В среду водолазы подняли на поверхность тела двух рабочих, которые находились в красном пикапе, упавшем в воду после столкновения грузового судна с мостом. Поиск еще четверых продолжается; спасатели предполагают, что все они погибли.

В момент катастрофы на мосту работала группа рабочих, которые чинили выбоины в дорожном покрытии. Мост находился на высоте 56 метров, а температура воды в реке составляла около 8 градусов Цельсия.

Как сообщил губернатор Мэриленда Уэс Мур, судно перед столкновением подало сигнал бедствия, и рабочие успели перекрыть движение. "Эти люди — герои", — подчеркнул Мур.

Как сообщила местная полиция, спасательная операция осложняется тем, что тела могут быть заблокированы в обломках моста. Сейчас водолазы используют для поиска тел сонары; они предполагают, что останки людей находятся в утонувших автомобилях.

В мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali, который ходит под флагом Сингапура. Судно направлялось из порта Балтимора в Коломбо (Шри-Ланка), оно было зафрахтовано судоходной компанией Maersk.

В результате столкновения контейнеровоз застрял среди обломков рухнувшего моста. Самому судну ничего не угрожает, однако на его борту находится более 5,6 млн литров топливного и смазочного масла, а также около 4,7 тысяч контейнеров, 56 из которых содержат опасные химические вещества.

Глава транспортного агентства США Дженнифер Хоменди сообщила, что целостность некоторых контейнеров с опасными химикатами была нарушена.

Американские военные, принимающие участие в ликвидации последствий катастрофы, намерены при помощи тяжелых кранов, установленных на баржах, поднять части моста, которые обрушились в реку.

"Сотрудники береговой охраны немедленно поднялись на борт судна, наши специалисты там работают", — сказал журналистам заместитель командующего береговой охраной США вице-адмирал Питер Готье.

Как развивались события

Команда BBC Verify проанализировала видео столкновения судна Dali с мостом и его предшествующую траекторию на платформе MarineTraffic, отслеживающей движения судов.

Контейнеровоз вышел и морского терминала Балтимора 26 марта около 00:24 по местному времени (06:24 по рижскому). Он равномерно набирал скорость и двигался по прямой линии по реке Патапско на юго-восток.

Затем в 01:25 MarineTraffic показывает, что корабль внезапно отклонился от прямого курса и начал замедляться.

Примерно в то же время, как можно рассмотреть на видео, освещение на судне внезапно погасло, а из его трубы пошел дым.

В 01:28 Dali врезался в опору моста, что вызвало его обрушение.

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