В Тыве и Хакасии полиция задержала школьниц 9 и 15 лет по обвинению в призывах к терроризму и ложном сообщении о террористическом акте соответственно, пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на местные правоохранительные органы.

9-летнюю жительницу города Чадан задержали за то, что она отправила с телефона старшей сестры сообщения, которые полицейские расценили как призыв к совершению теракта. Управление МВД РФ по Тыве опубликовало скриншот переписки, в одном из сообщений говорится (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены): "Убейте людей за 500.000 р.?". Когда собеседник ответил девочке отказом, та написала: "До свидания! Нам нужны террористы, а не защитнички".

Как утверждает полиция, девочка призналась, что написала незнакомому собеседнику "от скуки". Испугавшись, что адресат может обратиться в правоохранительные органы, школьница извинилась и попросила его не делать этого.

Сообщается, что задержанную поставили на профилактический учет. Против ее матери составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

Позднее стало известно, что управление МВД РФ по Хакасии возбудило уголовное дело против 15-летней жительницы Саяногорска по обвинению в распространении заведомо ложного сообщения о теракте. По версии следствия, девушка устроили переписку между двумя своими аккаунтами в Telegram, в сообщениях говорилось о подрыве некоего "стратегического объекта" за материальное вознаграждение. Скриншоты диалога школьница опубликовала в своем Telegram-канале, на который подписаны "более 100 человек".

"Хайп не удался. Подписчики восприняли публикацию как реальную угрозу террористического акта, дальнейшими сообщениями распространив изначально фейковую информацию", — заявили в хакасской полиции.

Задержанной грозит лишение свободы на срок до 10 лет. У нее изъяли телефон и компьютер.

После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта жители России стали жаловаться на получение сообщений с призывом устроить взрыв в месте скопления людей за вознаграждение в 500 тысяч рублей (около 5 тысяч евро). Соответствующие скриншоты, полученные от подписчиков, публиковали как независимые СМИ, так и, например, прокремлевская активистка Екатерина Мизулина.

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