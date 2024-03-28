Польская спецслужба задокументировала "действия, направленные на организацию пророссийских инициатив и медиакампаний в странах ЕС", пишет Deutsche Welle. Обыски, скоординированные с другими европейскими службами, прошли в Варшаве и на юге страны.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) провели обыски в рамках расследования предполагаемой шпионской деятельности в пользу России, направленной против государств и органов Евросоюза.

"Были задокументированы действия, направленные на организацию пророссийских инициатив и медиакампаний в странах ЕС", — говорится в заявлении ABW, которое приводит агентство Reuters. В нем, в частности, упомянут интернет-портал voice-of-europe.eu, на котором, как утверждается, публиковались пророссийские материалы.

Цель российской шпионской сети заключалась в том, чтобы "реализовать внешнеполитические интересы Кремля", в том числе ослабить позиции Польши на международной арене, дискредитировать Украину и нанести ущерб репутации институтов ЕС, пояснил представитель ABW агентству AFP.

По данным спецслужбы, обыски прошли ранее на этой неделе в Варшаве и городе Тыхы на юге Польши. Более подробной информации об обысках не приводится. Операция координировалась с другими странами, в частности с Чехией, говорится в сообщении.

Отмечается, что действия ABW стали результатом расследования, завершенного в январе этого года, в ходе которого было предъявлено обвинение гражданину Польши, подозреваемому в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Правительство Чехии 28 марта ввело санкции в отношении бывшего лидера пророссийской украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Как сообщается на сайте чешского правительства, Медведчук "руководит операцией российского влияния в Чешской Республике из Российской Федерации" с целью "нарушения территориальной целостности, суверенитета и свободы Украины".

Для проведения этой "операции" Медведчук использует компанию Voice of Europe, где работает его приближенный Артем Марчевский. Voice of Europe, которой принадлежит одноименный портал, и Марчевский также внесены в санкционный список Чехии, говорится в сообщении.

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