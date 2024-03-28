Над Крымом около Севастополя потерпел крушение российский истребитель Су-35. Видео падения распространилось по телеграм-каналам, пишет "Медуза".
Причины произошедшего неясны. Анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что самолет могла по ошибке сбить российская ПВО.
Падение самолета подтвердил назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что пилот успешно катапультировался и что гражданские объекты не пострадали — но ничего не сказал о возможных причинах инцидента.
Минобороны России, а также ВСУ официальных комментариев по инциденту не давали.
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