Международный суд ООН в четверг, 28 марта, вынес ряд дополнительных промежуточных мер по иску Южно-Африканской Республики против Израиля и потребовал, в частности, чтобы израильская армия не допускала нарушения прав палестинцев в секторе Газа. "Суд требует от Израиля незамедлительно убедиться в том, что его вооруженные силы не совершают никаких действий, представляющих собой нарушение каких-либо прав палестинцев в секторе Газа, (...) в том числе препятствуя доставке срочно необходимой гуманитарной помощи", - говорится в пресс-релизе суда, пишет Deutsche Welle.

Помимо этого, суд призвал Израиль принять все необходимые и эффективные меры для беспрепятственного предоставления срочно необходимых основных услуг и гуманитарной помощи. Кроме того, суд постановил, что Израиль обязан обеспечить защиту жилого сектора в Газе.

Новые промежуточные меры, вынесенные решением суда, являются дополнительными к тем, что предусмотрены постановлением от 26 января. Тогда в постановлении суд призвал Израиль принять меры для защиты палестинцев в секторе Газа. Суд в Гааге также обязал Израиль воздержаться от любых действий, которые могут подпадать под Конвенцию ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также гарантировать, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не совершит актов геноцида в секторе Газа.

Отмечается, что с 26 января условия жизни палестинцев в Газе еще сильнее ухудшились.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек, более 74 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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