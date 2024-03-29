По данным, поступающим из Сирии, в результате воздушного удара около города Алеппо погибли по меньшей мере 42 человека. Сирийское министерство обороны заявило, что территорию страны обстреляли самолеты военно-воздушных сил Израиля.

Согласно сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (независимая правозащитная группа, которая базируется в Лондоне), удар был направлен против склада оружия, принадлежащего ливанской военизированной группировке "Хезболла". Организация заявила, что среди погибших были, по ее выражению, "военнослужащие режима".

Израильская армия заявила Би-би-си, что не комментирует данные об ударе по Сирии. Представители властей Израиля, как правило, не дают комментариев о действиях израильских военных за пределами страны.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что в результате нынешнего удара было убито наибольшее число сирийских военных по сравнению со всеми подобными обстрелами, предположительно осуществленными Израилем.

Согласно сведениям проекта, множество людей получили ранения, в том числе тяжелые. Центр утверждает, что был поражен склад оружия в районе Джабрин около международного аэропорта Алеппо, а также объект сирийских сил ПВО, расположенный примерно в 20 км от города. Взрывы также были слышны в одном из западных районов Алеппо.

Reuters передает со ссылкой на два источника в силах безопасности, что среди погибших было по меньшей мере пятеро членов "Хезболлы". По сведениям этого агентства, в результате удара были убиты 38 человек.

Сирийское министерство обороны утверждает, что в числе погибших — мирные жители и военнослужащие вооруженных сил Сирии. Согласно заявлению ведомства, воздушные удары были нанесены около Алеппо одновременно с нападениями беспилотников, осуществленными некими "террористическими организациями".

За последние годы Израиль осуществил сотни воздушных ударов по Сирии, поражая объекты "Хезболлы" и других структур, связанных с Ираном.

Израильские власти пытаются предотвратить укрепление военной силы "Хезболлы" на территории Сирии и мешают Ирану передавать группировке современное оружие.

Иран и "Хезболла", близкими союзниками которых является Сирия, считают своей целью прекращение существования государства Израиль.

Они также поддерживают палестинскую группировку ХАМАС, которая 7 октября 2023 года напала на Израиль, что спровоцировало войну в секторе Газа.

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