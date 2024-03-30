Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News, что несмотря на дефицит боеприпасов и другого военного оборудования, украинским войскам удалось сдержать российское наступление и стабилизировать ситуацию на фронте, сообщает русская служба Би-би-си.

Однако, по словам украинского лидера, Украина не готова будет сдержать новое крупное российское наступление, которое может произойти в конце весны или летом, без дополнительной помощи.

Интервью было записано на фоне разрушенных зданий в месте, детали которого не раскрываются.

"Мы стабилизировали ситуацию. Она лучше, чем была два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов вооружений", — сказал он.

На вопрос о том, можно ли выиграть войну, пока у власти в России находится Владимир Путин, Зеленский ответил, что это огромный вызов, но с каждой отбитой у противника деревней режим Путина ослабевает, и Киеву, возможно, не придется освобождать все оккупированные территории исключительно военным путем.

"Я уверен, что когда Путин потеряет те территории, которые он контролирует с 2022 года, он потеряет доверие даже тех стран, которые до сих пор сомневаются, поддерживать Украину или нет, — сказал президент Украины. — Он также потеряет власть в своей стране. Как только это произойдет, он будет готов к диалогу. И тогда обязательным международным условием для мира должно стать освобождение всех наших территорий, территориальная целостность Украины".

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