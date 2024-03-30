Полиция застрелила вооруженного ножом мужчину в немецком городе Нинбург в федеральной земле Нижняя Саксония в субботу, 30 марта. Предположительно, он сначала угрожал своей девушке, а затем напал на полицейских. По данным местных властей, в результате инцидента серьезно пострадала офицер полиции и служебная собака, пишет Deutsche Welle.

По словам полицейских, к ним обратилась девушка, которая сообщила об угрозах со стороны 46-летнего мужчины. Угрожавший не подчинялся приказам и набросился на сотрудников полиции. В ответ они несколько раз выстрелили в него, после чего он был убит.

Получившая ранения женщина-полицейский была доставлена в больницу на вертолете. Местная полиция заявила, что ей "больше не угрожает смертельная опасность".

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