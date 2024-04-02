Выплата залога позволит экс-президенту США обжаловать решение суда в Нью-Йорке по делу о завышении стоимости активов.

Бывший президент США Дональд Трамп внес залог в 175 млн долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о мошенничестве в сфере бизнеса. Это следует из судебных документов, опубликованных в понедельник, 1 апреля.

Согласно документам, Трамп обеспечил залог через базирующуюся в Калифорнии страховую компанию Knight Specialty. Председатель правления этой компании, миллиардер Дон Хэнки, сообщил агентству AP, что для обеспечения залога использовались как денежные средства, так и другие активы.

Обвинения против Трампа и его сыновей

Экс-президент и его сыновья Эрик и Дональд Трамп-младший были признаны виновными в искусственном завышении стоимости активов семейной империи недвижимости на миллиарды долларов в течение многих лет с целью получения лучших условий по кредитам и страхованию. В связи с этим в середине февраля Трамп был приговорен к штрафу в размере 355 млн долларов плюс проценты за весь период финансовых махинаций, а его сыновья - к штрафу в размере четырех миллионов долларов плюс проценты. Общая сумма составила почти 454 млн долларов. Кроме того, Трампу и его сыновьям также запретили управлять компаниями в штате Нью-Йорк в течение трех лет.

На прошлой неделе апелляционный суд Нью-Йорка сократил сумму залога, который Трамп изначально должен был внести, до 175 млн долларов. На выполнение решения суда политику было дано десять дней. В случае неуплаты залога генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс могла приступить к аресту имущества Трампа.

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